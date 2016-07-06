إنتر يضم الأرجنتيني بانيغا إلى صفوفه

قال نادي إنترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إنه تعاقد مع ايفر بانيغا لاعب وسط منتخب الارجنتين لمدة ثلاث سنوات.



وساعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما اشبيلية على الفوز بثالث ألقابه على التوالي في الدوري الاوروبي الموسم الماضي كما سجل خمسة اهداف في 25 مباراة خاضها في الدوري الاسباني مع فريقه الذي انهى الموسم في المركز السابع.



وقال انترناسيونالي في بيان بموقعه على الانترنت: "يسعد انترناسيونالي تأكيد ان ايفر بانيغا سيرتدي قميص انترناسيونالي في المواسم الثلاثة المقبلة".



وسجل بانيغا - الذي قضى فترات أيضا مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد في اسبانيا - أربعة أهداف في 47 مباراة مع منتخب الارجنتين وكان ضمن التشكيلة التي خسرت في نهائي كأس كوبا امريكا أمام تشيلي الشهر الماضي.