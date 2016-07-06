بيلسا يتولى تدريب لاتسيو الإيطالي

أعلن نادي لاتسيو المنتمي لدوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم اليوم الاربعاء، عن تعاقده مع مارسيلو بيلسا مدرب منتخب الارجنتين السابق.

وقال النادي الذي يتخذ من روما مقرا إن بيلسا وأفراد جهازه المعاون سيصلون الى روما يوم السبت.

وسيخلف بيلسا المدرب السابق ستيفانو بيولي. وكانت تكهنات ربطت بيلسا باحتمال تدريب منتخب الارجنتين عقب استقالة جيراردو مارتينو امس الثلاثاء.

وسبق لبيلسا تدريب منتخب الارجنتين لست سنوات وساعد الفريق على الفوز بالميدالية الذهبية في اولمبياد أثينا 2004 والحصول على المركز الثاني في كأس كوبا امريكا في العام ذاته.

كما أشرف المدرب البالغ من العمر 60 عاما على تدريب تشيلي لأربع سنوات من 2007. وتحت قيادته بلغت تشيلي دور الستة عشر في كأس العالم 2010 لأول مرة في 48 عاما قبل أن تخسر أمام البرازيل.

واحتل لاتسيو المركز الثامن في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم الماضي لكنه لم يتعاقد مع أي مدرب بصفة دائمة منذ اقالة بيولي في ابريل نيسان الماضي.