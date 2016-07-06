صبحي ينتظر حسم انتقاله إلى ستوك سيتي

قال النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إن جناحه الصاعد رمضان صبحي، بات جاهزاً لخوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك في ختام المسابقة يوم السبت المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب صبحي (19 عاما) عن آخر مباراتين للأهلي، بسبب إصابة بربلة الساق لكن خالد محمود طبيب الفريق قال إنه سيلعب على الأرجح أمام الزمالك.

وأضاف الطبيب لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم الأربعاء: "تعافى صبحي من إصابته وأكمل 80 بالمئة من برنامجه التأهيلي وأصبح لائقا للمشاركة في القمة".

وسيشارك صبحي أبرز لاعبي الأهلي هذا الموسم في المران الجماعي غدا الخميس.

وبدون صبحي خسر الأهلي بملعبه 2-1 أمام أسيك من ساحل العاج في دور المجموعتين بدوري أبطال إفريقيا ثم تعادل 1-1 مع الاتحاد السكندري في الدوري المحلي بعدما حسم اللقب بالفعل الشهر الماضي.

وربما تكون مباراة الزمالك الأخيرة لصبحي الذي تشير تقارير صحافية إلى قرب انتقاله إلى ستوك سيتي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز.

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى جاهزية الظهير أحمد فتحي ولاعب الوسط حسام عاشور للقمة بعد التعافي من بعض الآلام.