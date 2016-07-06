شفاينشتايغر يعاود تدريباته مع المانيا

عاود لاعب الوسط باستيان شفاينشتايغر تدريباته مع منتخب ألمانيا الأربعاء قبيل مواجهتهم المرتقبة الخميس أمام فرنسا صاحبة الضيافة في نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم 2016.

وعانى "شفايني" (31 عاما) من إصابة على مستوى الركبة خلال فوز ألمانيا أمام إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية السبت الماضي في دور الثمانية، ولم يشارك في الحصة التدريبية الثلاثاء.

وعاد بدوره المدافع بينيدكت هوفيديس إلى التدرب بشكل كامل، مما سيعزز آمال كتيبة المدرب يواكيم لوف أمام اصحاب الدار.

وتأكد غياب المدافع الألماني ماتس هوملس عن موقعة "فيلودروم" بداعي الايقاف، بينما انتهى المشوار في البطولة الأسمى اوروبيا بالنسبة لمواطنيه لاعب خط الوسط سامي خضيرة والمهاجم ماريو غوميز عقب تعرضهما لإصابات مختلفة.

واكد المدرب يواكيم لوف أنه لن يجازف البتة باشراك شفاينشتايغر، مؤكدا ضرورة جاهزية نجم مانشستر يونايتد بشكل كامل بغية الزج به في التشكيلة في موقعة مرسيليا المرتقبة.