مانشستر يونايتد يعلن تعاقده رسمياً مع مخيتاريان

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان انضم اليه من بروسيا دورتموند الألماني لمدة أربع سنوات.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 41 هدفا في 140 مباراة خلال ثلاث سنوات في دورتموند.



وأبلغ مخيتاريان موقع يونايتد على الانترنت: "أشعر بفخر شديد بالانضمام الى مانشستر يونايتد. انه حلم تحول الى حقيقة. انا متحمس للعب لناد يملك كل هذا التاريخ الحافل وأتمنى ان ارتبط به لفترة طويلة".



وبعد انضمام المدافع ايريك بيلي والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش اصبح مخيتاريان ثالث صفقة يبرمها المدرب الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يسعى للبناء على لقب كأس الاتحاد الانجليزي الذي حصل عليه النادي الموسم الماضي.