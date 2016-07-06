موراتا يعود إلى صفوف ريال مدريد

أعلن نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الإسباني الفارو موراتا سيعود لصفوف ريال مدريد عقب عامين أمضاهما مع الفريق.

وقام ريال مدريد بتفعيل الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 22 عاما والذي سجل 27 هدفا في 93 مباراة مع الفريق المنتمي لمدينة تورينو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قيمة الصفقة تبلغ 30 مليون يورو (33.17 مليون دولار).

وأضاف يوفنتوس بموقعه على الإنترنت: "كافة المرتبطين بنادي يوفنتوس لكرة القدم يتمنون لألفارو أفضل التمنيات أينما حل في المستقبل ويودون شكره على العامين الرائعين بحق واللذين خدم فيهما الفريق".

ووقع موراتا - الذي ولد في مدريد - على عقد مع ريال قادما من خيتافي عام 2008 قبل ان يظهر لأول مرة مع الفريق بعدها بعامين. وسجل موراتا 10 أهداف في 37 مباراة مع النادي قبل أن ينضم ليوفنتوس في صفقة قدرت بنحو 20 مليون يورو.

وسجل موراتا ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا المقامة حاليا في فرنسا.