أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع البرتغالي غوتا

تعاقد نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم مع لاعب الوسط البرتغالي ديوغو غوتا لاعب باكوس دي فيريرا بناء على عقد لمدة خمسة أعوام.



وكان غوتا (19 عاما) اختير أفضل لاعب شاب في الدوري البرتغالي الأول في الموسم الماضي بعد أن أحرز 12 هدفا ساعد بها فريقه على الحصول على المركز السابع بين فرق البطولة في نهاية الموسم.



ونقل موقع أتليتيكو مدريد الرسمي على الانترنت عن غوتا قوله: "انتمائي لمثل هذا النادي الكبير يجعلني فخورا بنفسي.. هذا فريق كبير على كل المستويات وقبلت العرض المقدم منه مباشرة دون أي تفكير".



وأضاف غوتا قوله: "أريد العمل على تعزيز مكاني في النادي. سيكون هذا موسم التعلم وأمل أن أكون ضمن خطط المدرب".



ولم يكشف أتليتيكو مدريد عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام اسبانية قدرت قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو (7.75 مليون دولار).



ورحب خوسيه لويس بيريز كامينيرو مدير الكرة في أتليتيكو مدريد باللاعب الجديد قائلا: "هو لاعب شاب وسريع جدا وهو يجيد التعامل مع الكرة ولديه قدرة هائلة على الانطلاق".



وأضاف: "ديوغو أمامه مستقبل كبير".



وسينضم غوتا لتدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد اليوم الخميس.