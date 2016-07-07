الألماني داوم يخلف يوردانيسكو في تدريب رومانيا

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه عين الألماني كريستوف داوم مدربا لمنتخبه خلفا لانغل يوردانسكو الذي أقيل من منصبه إثر الفشل الذريع في كأس اوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى الأحد.

وكتب الاتحاد الروماني على موقعه في شبكة الإنترنت "كريستوف داوم هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني في رومانيا".

وقال رئيس الاتحاد رازفان بورليانو في مؤتمر صحافي: "قدوم كريستوف داوم، احد المدربين الاكثر احرازا للالقاب، ينبىء بمستقبل واعد للمنتخب".

من جانبه قال داوم (62 عاما) الذي اصبح اول مدرب اجنبي يشرف على منتخب رومانيا: "اني متحمس للغاية ومستعد لتقديم افضل ما لدي من اجل ضمان النجاح للمنتخب الوطني".

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد المؤلفة من 15 عضوا اجتماعا قاطعه 7 منهم، وهددو باللجوء الى القضاء للاحتجاج على صحة التصويت، حسب وكالة ميديافاكس الرومانية.

ويطعن المقاطعون في اهلية تصويت العضو اوراس براسوفيانو المحكوم غليه بالسجن 18 شهرا ومنعه من شغل اي وظيفة عامة بسبب تمويله غير الشرعي لاحد فرق الدرجة الثانية عندما كان مدربا له.

وكان داوم قاد شتوتغارت الى احراز لقب بطل الدوري الالماني عام 1992، وحقق بطولة تركيا مع بشيكتاش عام 1995 ثم مع فنربغشه عامي 2004 و2005، وبطولة النمسا مع اوستريا فيينا عام 2003.

يذكر ان منتخب رومانيا خرج من الدور الاول لكأس اوروبا المقامة حاليا في فرنسا بخسارته مباراتين امام البانيا صفر-1 وفرنسا 1-2، وتعادله مع سويسرا 1-1، فقرر الاتحاد المحلي اقالة المدرب يوردانسكو في 27 يونيو الماضي.