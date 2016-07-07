رونالدو وناني يصعدان بالبرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا

هز كريستيانو رونالدو وناني الشباك ليسجلا هدفين سريعين في بداية الشوط الثاني لتفوز البرتغال 2-صفر على ويلز وتبلغ نهائي بطولة اوروبا 2016 لكرة القدم المقامة في فرنسا.



وبعد شوط أول حفل بالتوتر وغلب عليه الجانب الخططي كسر رونالدو حالة الجمود بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما ارتقى بشكل رائع لتمريرة زميله رفائيل جيريرو العرضية المتقنة ليضعها في الشباك.



وصنع رونالدو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق عندما سدد الكرة في المنطقة ليحول ناني اتجاهها الى شباك الحارس وين هينيسي.



وستلتقي البرتغال - التي صعدت ايضا الى النهائي في 2004 قبل ان تخسر امام اليونان - مع الفائز من مواجهة المانيا وفرنسا البلد المنظم في النهائي يوم الاحد المقبل.



ورفع رونالدو وناني حصيلتهما من الاهداف في البطولة الى ثلاثة بعدما فازت البرتغال لأول مرة بمباراة خلال وقتها الاصلي في هذه النسخة من بطولة اوروبا.