رسمياً.. ميدلزبره يضم فالديز إلى صفوفه

قال نادي ميدلزبره الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، إنه تعاقد مع الحارس الاسباني فيكتور فالديس‭‭ ‬‬لمدة عامين قادما من مانشستر يونايتد.

وانتقل فالديس الحارس السابق لبرشلونة الاسباني - الذي أعير إلى ستاندار لييج البلجيكي في يناير الماضي - إلى يونايتد في يناير 2015 في صفقة انتقال حر ليكون بديلا لمواطنه ديفيد دي خيا لكنه شارك في مباراتين فقط.

وقال ايتور كارانكا مدرب ميدلزبره لموقع النادي على الانترنت: "لا يمكنك تخيل مدى سعادتي لأنه ليس من العادي انضمام لاعبين مثله لأندية صاعدة حديثا. أنا سعيد لأنه ملتزم حقا. وخلال جميع المحادثات بيننا أدرك لماذا هو هنا. فهو قادم لإضافة المزيد لما نملكه".

وخاض فالديس (34 عاما) أكثر من 500 مباراة مع برشلونة وفاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وستة للدوري الاسباني.

وتعاقد ميدلزبره -الذي فاز بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي ليترقى للدوري الممتاز - أيضا مع لاعب الوسط المدافع مارتن دي رون والجناح فيكتور فيشر والمدافع برناردو اسبينوزا.