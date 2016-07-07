رونالدو يعادل رقم بلاتيني

عادل مهاجم منتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو رقم الفرنسي ميشال بلاتيني بتسجيله الهدف التاسع في النهائيات في مرمى ويلز اليوم الاربعاء في ليون في نصف نهائي كأس اوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى 10 يوليو.



وكان بلاتيني سجل 9 اهداف عام 1984 حين توجت فرنسا بطلة لاوروبا لاول مرة في تاريخها.



وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 50 عندما ارتقى برأسه لكرة عرضية من ركلة ركنية واودعها الشياك رافعا رصيده الى 9 اهداف بينها 3 في النسخة الحالية، بعد ان سجل هدفين في 2004، وهدفا في 2008، وثلاثة اهداف في 2012.



وسجل مهاجم ريال مدريد الاسباني رقما قياسيا اخر في هذه البطولة اذ بات أول لاعب يسجل في 4 نهائيات مختلفة.



وحطم رونالدو ايضا الرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات الاوروبية حيث خاض 20 مباراة حتى الان، متقدما على الحارس الهولندي ادوين فان در سار والفرنسي ليليان تورام (كلاهما 16 مباراة).



وتخطى رونالدو مواطنه لويس فيغو (127 مباراة) في عدد المباريات الدولية مع منتخب البرتغال رافعا رصيده الى 132 مباراة، وعزز رقمه القياسي في الاهداف الدولية لبلاده برصيد 61 هدفا حتى الان.



