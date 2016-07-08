الألماني كلوب يمدد تعاقده مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه مدد تعاقده مع مدربه الألماني يورجن كلوب بعد مرور أقل من عام من انضمامه إليه.

ورغم أن ليفربول لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بتمديد الارتباط مع كلوب قالت وسائل إعلام بريطانية إن كلوب وقع على عقد جديد لمدة ستة أعوام.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق قوله: "نحن في بداية رحلتنا لكن التواصل بيني وبين هذا المكان الذي يتميز بخصوصية كبيرة يتجاوز كل الحدود".

ووصل كلوب (49 عاما) إلى ليفربول في أكتوبر الماضي وقاد النادي إلى التأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية وإلى نهائي الدوري الأوروبي بعد ثلاثة مواسم عجاف تحت قيادة سلفه بريندان رودجرز.

وأضاف كلوب: "من الرائع أن يكون ملاك النادي على نفس درجة التزامنا بهذا المشروع".

وبسبب الأداء الهجومي الذي قدمه بقيادة كلوب أصبح ليفربول أكثر فرق الدوري الانجليزي صناعة للفرص بعد تولي المدرب الألماني المسؤولية.

وقال المالك الرئيسي للنادي جون هنري ورئيس النادي توم ويرنر ومايك جوردون رئيس مجموعة فينواي سبورتس في بيان: "عندما يكون لديك شخص بمستوى يورجن فمن المنطقي أن تضمن استمرار هذا الشخص على المدى البعيد".