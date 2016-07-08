تشيك يعلن اعتزاله اللعب دولياً

أعلن حارس مرمى منتخب تشيكيا بتر تشيك اعتزاله اللعب الدولي نهائيا بعد مسيرة استمرت 14 عاما في صفوف الفريق الوطني.



وقال حارس مرمى ارسنال الانكليزي (34 عاما) للصحافيين في براغ اليوم الجمعة: "لا اريد ان اصل لمرحلة اشعر فيها بالتعب خلال مشوار التصفيات. انا اقوم دائما بالامور بنسبة مئة في المئة".



واضاف: "اعتقد بان الوقت قد حان لكي اخلد الى الراحة. قراري نهائي".



وخاض تشيك المباريات الثلاث لمنتخب بلاده في كاس اوروبا المقامة حاليا في فرنسا حيث خسر فريقه امام اسبانيا وتركيا وتعادل مع كرواتيا ليخرج من الدور الاول.



واضاف عن مشوار فريقه في البطولة القارية: "انا اسف لاننا لم نحقق قدرات الفريق وبطبيعة الحال كان يمكننا تحقيق المزيد".



