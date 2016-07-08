ثنائية غريزمان تقود فرنسا إلى نهائي كأس أوروبا

سجل انطوان غريزمان هدفين ليقود فرنسا صاحبة الضيافة للفوز 2-صفر على المانيا بطلة العالم وبلوغ نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس وهو أول انتصار في مباراة رسمية لفرنسا على غريمتها منذ 58 عاما.



وستقابل فرنسا - التي سبق لها الفوز باللقب مرتين - البرتغال في النهائي يوم الاحد المقبل في باريس، بعدما استبسلت في الدفاع أمام المانيا التي استحوذت على الكرة لكنها منيت بهدف لا داعي له في الشوط الأول من ركلة جزاء قبل أن تضاعف فرنسا الغلة من هجمة مرتدة في الشوط الثاني.



وجاء الهدف الاول في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بعدما احتسب الحكم الايطالي نيكولا ريتسولي لمسة يد على باستيان شفاينشتايجر في المنطقة اثناء التحام في الهواء مع باتريس ايفرا لينفذها غريزمان هداف البطولة بنجاح.



وبعدها احرز غريزمان هدفه السادس في البطولة الحالية قبل 18 دقيقة من النهاية بعدما اخفق مانويل نوير حارس المانيا في تشتيت عرضية بول بوغبا الرائعة لتصل الى غريزمان الذي اودعها الشباك لتسجل فرنسا انتصارها الرسمي الاول على المانيا في بطولة كبرى منذ كأس العالم 1958.