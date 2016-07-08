غواو: نريد إسعاد البرتغال.. ودخول التاريخ

قال لاعب الوسط جواو ماريو، اليوم الجمعة، إن زملاءه في منتخب البرتغال يتعاملون مع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بعد غد الأحد على أنها مباراة العمر وفرصة لتدوين أسمائهم في سجلات التاريخ.

كما قلل اللاعب البالغ عمره 23 عاما من أهمية الانتقادات التي وجهت للبرتغال بأنها لم تتألق بعد عقب فوزها بمباراة واحدة في الوقت الأصلي.

وتأمل البرتغال أن تحقق أول لقب دولي في تاريخها عندما تواجه فرنسا صاحبة الضيافة في النهائي بعد 12 عاما من الخسارة أمام اليونان في أول نهائي يخوضه المنتخب البرتغالي في بطولة كبرى.

وأبلغ جواو ماريو الصحفيين: "بالتأكيد ستفكر كل المجموعة فيها على أنها مباراة العمر لأن البرتغال لم تفز بأي لقب".

وأضاف: "يمكننا دخول تاريخ البرتغال. لا يوجد ما يضاهي اللعب في بطولة كهذه باسم بلدنا".

وقال جواو ماريو إنها فرصة بالنسبة له لتعويض خسارة لقب بطولة اوروبا تحت 21 عاما أمام السويد العام الماضي.

وتابع: "أتمنى أن تكون الأمور مختلفة هذا العام. أنا متأكد أن كل البرتغاليين يؤمنون بأن البرتغال ستفوز وهذا ما نريد أن نؤمن به.. هذا ما نريد أن نحلم به".

ورغم أنها نهاية موسم طويل قال جواو ماريو إنه لا يوجد أي مجال للحديث عن الارهاق.

وقال: "المشاركة في النهائي في هذا التوقيت من مسيرتي.. لا أفكر في الجانب البدني. إنها فرصة فريدة وأريد أن أستغلها لأقصى درجة إذا كنت في التشكيلة".

كما قلل من أهمية الايحاء بأن أداء البرتغال كان مملا طيلة البطولة.

وأضاف: "الانتقادات جزء من اللعبة.. نعرف طبيعة الأمور في كرة القدم. بصراحة لا نفكر في هذا النوع من النقد. نريد الفوز كي نسعد البرتغاليين وندخل التاريخ".

وتابع: "يجب علينا التركيز على الأمور الايجابية والتفكير في الجماهير التي تؤمن بنا".