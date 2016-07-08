"كاس" تنظر في طعن بلاتر أغسطس المقبل

قالت محكمة التحكيم الرياضية عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة، إنها ستنظر في طعن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في قرار إيقافه في 25 المقبل.



وكانت لجنة الطعون التابعة للفيفا أيدت إيقاف السويسري بلاتر في فبراير الماضي رغم أنها خفضت مدة الإيقاف إلى ستة أعوام بعد أن كانت ثماني سنوات.



وعوقب بلاتر من جانب لجنة القيم في الفيفا بالإيقاف والمنع من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في خضم فضيحة الفساد الكبرى التي عصفت بالاتحاد الدولي للعبة الشعبية في العام الماضي.



وتقدم السويسري (80 عاما) - الذي كان في السابق أقوى رجل في عالم كرة القدم - بالطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في مارس الماضي.



وقالت المحكمة في مارس إن بلاتر ولجنة الطعون في الفيفا سيقدمان مذكرات مكتوبة وستتشكل لجنة من ثلاثة قضاة تتولى نظر القضية.



