الاتحاد الأوروبي يسقط قضية المنشطات ضد ساكو

أسقط الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قضية المنشطات ضد مامادو ساكو مدافع ليفربول منتخب فرنسا.



وقال الاتحاد الاوروبي في بيان اليوم الجمعة: "اجتمعت لجنة الانضباط والقيم للتوصل إلى قرار حول الإجراءات ضد السيد ساكو بشأن انتهاك لوائح الاتحاد الاوروبي لمكافحة المنشطات بعد سقوط اللاعب في اختبار للمنشطات (في مارس )".



وأضاف: "بعد جلسة استماع مع فريق المحامين الخاص باللاعب وخبراء المعامل المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.. قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الاوروبي إسقاط القضية".



وأوقف ساكو (26 عاما) مبدئيا لمدة 30 يوما بعد أن جاءت عينته إيجابية لمادة محظورة بعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي يوم 17 مارس.



والشهر الماضي ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية اليومية الفرنسية أن المدافع سيكون من حقه استئناف اللعب بعدما قرر الاتحاد الاوروبي عدم تمديد إيقافه المبدئي.



ودفع محامو ساكو بأن العقار الذي استخدمه اللاعب للمساعدة على حرق الدهون ليس ضمن قائمة المواد المحظورة وهو ما يعني أن اللاعب ليس مذنبا.



وإذا أدين كان ساكو سيواجه الإيقاف لمدة ستة أشهر على الأقل.



وبسبب القضية استبعد ساكو من تشكيلة فرنسا في بطولة اوروبا 2016 والتي مضت لتصل النهائي بعد غد الأحد ضد البرتغال.



ولم يكشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على الفور عن سبب إسقاط القضية.