النيجيري موسى ينضم إلى ليستر سيتي

انضم أحمد موسى مهاجم نيجيريا إلى ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادما من تشسكا موسكو بعقد لأربع سنوات.

ولم يكشف ليستر عن التفاصيل المالية لكن تقارير إعلامية قدرت قيمة الانتقال عند 16 مليون جنيه استرليني (20.71 مليون دولار) وهو ما سيجعلها صفقة قياسية للبطل.

وقال موسى لموقع ليستر على الانترنت اليوم الجمعة "أشعر بسعادة غامرة لانضمامي إلى ليستر لأنه من أفضل أندية العالم بالنسبة لي... وهم هنا مثل الأسرة".

وأحرز موسى (23 عاما) 13 هدفا في 29 مباراة ليتوج ناديه بطلا للدوري الروسي الموسم الماضي.

وأصبح موسى رابع لاعب يضمه ليستر في فترة الانتقالات الحالية بعد لاعب الوسط نامباليس مندي والحارس رون-روبرت تسيلر والمدافع لويس هرنانديز.

ويبدأ فريق المدرب كلاوديو رانييري الموسم الجديد باللعب في ضيافة هال سيتي الذي ترقى من الدرجة الثانية يوم 13 أغسطس/آب.