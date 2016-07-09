بيبي ينعش تدريبات البرتغال قبل موقعة فرنسا

تلقت البرتغال دفعة كبيرة قبل مواجهة فرنسا غدا الأحد في نهائي بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم بعودة بيبي قلب الدفاع للتدريب مع زملائه وبدا أنه تعافى من الإصابة.

وغاب المدافع المولود في البرازيل عن الفوز على ويلز في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، بسبب إصابة في عضلات الفخذ وتدرب منفردا أمس الجمعة.



لكن بيبي (33 عاما) شارك في تدريبات اليوم السبت التي شهد منها الصحافيون ووسائل الإعلام 15 دقيقة فقط وبدا أنه أصبح جاهزا لمواجهة الدولة المضيفة في النهائي غدا.



وتألق بيبي - الذي طرد في مباراة ألمانيا في كأس العالم 2014 بالبرازيل - في قلب دفاع البرتغال خلال أول خمس مباريات بالبطولة الحالية.



ولم يعلق الاتحاد البرتغالي للعبة على حالة اللاعب.