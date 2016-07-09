سانيا: غريزمان مثل رونالدو وميسي

قال بكاري سانيا ظهير أيمن فرنسا الذي سيواجه مهمة شاقة بمراقبة كريستيانو رونالدو في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم الذي يجمع بلاده بالبرتغال غدا الأحد إن زميله أنطوان غريزمان أصبح من اللاعبين الكبار مثل رونالدو.

وقال سانيا في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "رونالدو نعرفه. فهو واحد من أفضل لاعبي العالم - إن لم يكن الأفضل - وقام بعمل جاد للوصول لهذه المكانة.

وأنطوان بالنسبة لي بين أفضل اللاعبين أيضا فهو يلعب في نفس الدوري مع رونالدو وليونيل ميسي".

ونضج غريزمان - الذي رحل إلى اسبانيا في سن صغيرة بعدما رفضته العديد من أكاديميات الناشئين في فرنسا باعتباره غير مناسب بدنيا - ليصبح واحدا من أخطر مهاجمي العالم.

وأضاف سانيا: "إنه نوع من الثأر بالنسبة له بعد رفض الأكاديميات الفرنسية قبوله. وسلك طريقا شاقا واستحق ما وصل إليه الآن".

وسجل غريزمان - الذي قاد فريقه أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي - ستة أهداف حتى الآن في البطولة أكثر من أي لاعب آخر في بطولة واحدة منذ مواطنه ميشيل بلاتيني الذي سجل تسعة أهداف في نسخة 1984.

ويمثل رونالدو - الذي تجاوز بداية سيئة في البطولة والساعي للتتويج بأول بطولة كبيرة مع البرتغال - مشكلة كبيرة لسانيا.

وقال مدافع فرنسا عن رونالدو: "إنه لاعب استثنائي والمهمة لن تكون سهلة. ما يجب عليك فعله أن تبقي عينيك عليه طوال الوقت وتظل قريبا منه والتأكد من عدم منحه مساحة كبيرة".