غوارديولا: أرغب في تقديم كرة جملية مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا المدرب الجديد لمانشستر سيتي للصحافيين أمس الجمعة إنه جاء للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليثبت ذاته ويرغب في تقديم "كرة قدم جميلة" اشتهرت بها الأندية التي قادها.



وفي أول مؤتمر صحافي لمدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق منذ انضمامه إلى سيتي قال غوارديولا إن منحنى تعلمه الشخصي سيكون منخفضا مع توليه مسؤولية فريق جديد واحتياجه للتكيف مع الطبيعة القاسية للدوري الانجليزي.



وبسؤاله عن مدى إمكانية تقديمه الكرة الجميلة التي اشتهر بها مع ناديه السابق برشلونة أجاب غوارديولا: "إنها اللحظة المناسبة للعمل هنا وإثبات ذاتي. ولهذا أنا هنا. أريد تقديم الكرة التي أريدها لكن في أي مكان تذهب له عليك التكيف مع مستوى اللاعبين. يجب أن ننسجم معبعضنا البعض بأسرع وقت ممكن.



"ما نريده بسيط للغاية. عندما يملك المنافس الكرة علينا استعادتها وحينما تكون معنا يجب أن ننقلها بأسرع ما يمكن لصنع أكبر عدد من الفرص."



وقال غوارديولا - الذي أجاب على الأسئلة بالانجليزية والاسبانية والكتالونية - إنه استمتع بالتوقعات حول وظيفته الجديدة مضيفا أن العمل مع سيتي قد يكون أكبر تحد في مسيرته التدريبية الممتدة لتسع سنوات فاز خلالها بستة ألقاب للدوري ولقبين في دوري أبطال اوروبا.



وتابع: "في مسيرتي الناس دائما تطلب الكثير من الفرق التي أقودها. لكن الحياة مع هذا الضغط شيء جيد. في انجلترا من الصعب أن تجد فريقا يفوز في خمس مباريات متتالية. هذا هو التحدي وسنحاول الفوز بنقاط أكثر.



"ربما لا يمكن أن نفوز بكل مباراة لكن سنحاول. ربما يكون ذلك أكبر تحد لي (في مسيرتي) لأن سيتي لم يفز بألقاب كثيرة مثل برشلونة أو بايرن. لا أدري.



"سنتدرب من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. من الجيد التعامل مع هذا الضغط."



ونأى مدرب سيتي الجديد عن الحديث عن التعاقد مع لاعبين جدد بعد ضم لاعب الوسط الاوكراني اولكسندر زينتشنكو (19 عاما) من أوفا الروسي والمهاجم نوليتو من سيلتا فيجو.



وقال غوارديولا ردا على سؤال بشأن لاعبيه الانجليز الدوليين وهما حارس المرمى جو هارت ورحيم سترلينغ بعد تعرضهما لانتقادات خلال المشاركة في بطولة اوروبا 2016 إنه يفضل أن يكون لديه عناصر انجليزية في الفريق.



وأضاف: "أشعر بالفضول بشأن سترلينج. المبلغ الذي دفعه النادي للحصول على خدماته ما زال في أذهان الناس. لكني أتطلع لمساعدته ليظهر لنا جودته."



ولم يكشف سيتي عن المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع سترلينج لكن تقارير إعلامية قالت إن الصفقة قيمتها 49 مليون جنيه استرليني (63.48 مليون دولار) عند انتقاله من ليفربول وهي صفقة قياسية للاعب انجليزي.



وتابع المدرب الاسباني: "أفضل العمل مع لاعبين انجليز لكن أسعارهم باهظة لذلك الأمر صعب".



وسيخوض سيتي أول مبارياته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بايرن ميونيخ فريق غوارديولا السابق في ملعبه اليانز ارينا في 20 يوليو بينما ستكون أول مباراة في الدوري على ملعبه أمام سندرلاند في 13 أغسطس.