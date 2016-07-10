الفراشات تهجم على ملعب النهائي قبل صافرة البداية

حلقت أسراب من الفراشات في أجواء استاد دي فرانس قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 والتي ستجمع بين فرنسا والبرتغال يوم الأحد.



وشوهد أفراد الفريقين - الذين نزلوا إلى ارض الملعب قبل انطلاق اللقاء بقليل - وهم يحاولون إبعاد الفراشات التي أخذت في التطفل عليهم.



وقال مسؤول أمن لرويترز "ظلت الأضواء الكاشفة (الخاصة بالاستاد) مضاءة طوال الليل وهو ما أدى لاجتذاب كافة الفراشات والتي أخذت تطير في أسراب في أجواء الاستاد."

