الأخضر السعودي يصل النمسا.. ويؤدي أول تدريباته

دشن المنتخب السعودي أولى حصصه التدريبية في معسكره الخارجي في مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث انطلقت الحصة التدريبية التي أشرف عليها الهولندي فان مارفيك بالجري حول الملعب لمدة 10 دقائق، ليشرع بعدها بتنفيذ عدد من التمارين الاسترجاعية والإطالة، وذلك لتهيئة العضلات قبل أن تختتم بتمارين ترفيهية باستخدام الكرة.

وكانت البعثة الخضراء قد حطت رحالها صباح الأحد في النمسا على متن طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الجوي للمنتخب، وذلك تحضيرا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمشاركة الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان في استقبال البعثة في مطار سالزبورغ عبدالكريم المانع، ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين، وسلطان عطيفي مدير الخطوط السعودية بالنمسا، فيما سيؤدي لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملعب "يا فنغ فنغ ".

وفي الصدد ذاته، عقد طارق كيال المشرف العام على المنتخب مساء أمس اجتماعا باللاعبين بحضور زكي الصالح مدير الكرة، قبل مغادرة العاصمة الرياض، حيث أكد لهم أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر الأخضر في التصفيات الآسيوية، كذلك اتباعهم للتعليمات الإدارية والفنية سيساهم في تحقيق الهدف المرسوم خلال المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي.