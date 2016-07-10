بلاتر يخضع لعملية جراحية بسبب سرطان الجلد

خضع رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر لعملية وخرج من المستشفى، حسب ما اعلن المتحدث باسمه توماس رينغلي اليوم الاحد لوكالة سيد الالمانية، في حين اشارت الصحافة السويسرية الى اصابته بسرطان الجلد.

وقال رينغلي في برقية الى وكالة سيد الرياضية "اجريت العملية الاربعاء وكانت ناجحة. وغادر بلاتر المستشفى الخميس وهو موجود حاليا في منزله. انه بصحة جيدة".

من جانبها، اشارت صحيفة "شفايتسر ايلوسترييرت" ان بلاتر مصاب بسرطان الجلد ما استدعى اجراء عملية له في احد مستشفيات زيوريخ.

اكدت مصادر عدة ردا على اسئلة الوكالة الالمانية ان الرئيس السابق للفيفا لم يكن في اي لحظة مهددا بالموت.

واوقفت لجنة الاخلاق المستقلة التابعة للفيفا بلاتر الذي رئس الاتحاد الدولي من 1998 الى 2015، عن ممارسة اي نشاط لمدة 8 سنوات وخفضت العقوبة الى 6 سنوات من قبل غرفة الاسئتناف في الفيفا.

ومن المقرر ان تنظر محكمة التحكيم الرياضي في استئنافه لقرار الايقاف هذا في 25 اغسطس.

ووضع بلاتر في نوفمبر الماضي تحت "الرقابة الطبية" بعد اصابته بتوعك ناجم عن ارتفاع الضغط ما ادى الى ادخاله المستشفى لفترة قصيرة.



