سامر: لا أستطيع التواجد مع بايرن

كشف بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أن النجم الدولي السابق ماتياس سامر ترك منصبه كمدير رياضي للنادي البافاري.

وقرر سامر (48 عاما) الذي عانى من مشاكل صحية في ابريل الماضي، التخلي عن مهامه رغم أن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى 2018 وذلك لأن المنصب الذي يتولاه يتطلب منه أن يكون "في تصرف النادي، الفريق والجمهور 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم وبكامل طاقتي" وهو لم يعد راغبا في مواصلة هذا التحدي.

لكن سامر أكد أنه استعاد كامل عافيته وبأن "الفحوصات الطبية الهامة أكدت أني 100%"، وذلك في اشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له في ابريل الماضي حيث عانى من "اضطراب صغير في الدورة الدموية لدماغه سيشفى منه تماما ودون اي عواقب" بحسب التقييم الذي صدر حينها عن طبيب بايرن البروفسور رولاند شميدت.

وكان لاعب وسط بوروسيا دورتموند السابق استلم هذا المنصب في 2012 وتوج الفريق خلال تواجده معه بلقب الدوري المحلي أربع مرات والكأس المحلية ثلاث مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2013.

ويأتي الاعلان عن رحيل سامر قبل يوم من التمرين الاول لبايرن بقيادة مدربه الجديد الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي خلف الاسباني جوسيب غوارديولا المنتقل الى مانشستر سيتي.