سموحة يضم دياوارا إلى صفوفه

أعلن سموحة المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقده مع مهاجم بوركينا فاسو بانو دياوارا من شبيبة القبائل الجزائري بعقد مدته أربع سنوات اليوم السبت.

ويسعى سموحة - الذي لم يكشف عن التفاصيل المالية - لدعم هجومه بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث ليضمن المشاركة في كأس الاتحاد الافريقي العام القادم.

وقال فرج عامر رئيس سموحة لرويترز: "دياوارا وقع على عقود انتقاله إلى سموحة وجاري إنهاء الاتفاق مع شبيبة القبائل".

وسجل دياوارا (24 عاما) 11 هدفا في 25 مباراة في دوري الدرجة الأولى الجزائري هذا الموسم مع شبيبة القبائل.

وأضاف عامر: "تفوقنا على ناد مصري آخر أراد التعاقد مع اللاعب. هدفنا هو المنافسة على لقب كأس الاتحاد الافريقي وهذا لن يتم سوى ببناء فريق قوي".



وبلغ سموحة دور المجموعتين في دوري أبطال افريقيا العام الماضي في أول مشاركة قارية في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1949.