أنشيلوتي لا يعتزم احداث ثورة في بايرن

أكد المدرب الإيطالي الجديد لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم كارلو انشيلوتي الاثنين في اليوم الأول مع النادي البافاري أنه لا يريد "إحداث ثورة" في الفريق الأكثر تتويجا في بلاده وإنما إكمال ما قام به سلفه الإسباني بيب غوارديولا.

وقال المدرب الإيطالي البالغ من العمر 57 عاما في المؤتمر الصحافي بعد تقديمه لوسائل الإعلام في ميونيخ: "أنا لست هنا من اجل احداث ثورة. العمل الذي قام به غوارديولا رائع واريد بطبيعة الحال مواصلة الاسلوب الذي لعب به".

واضاف انشيلوتي باللغة الانكليزية بعد بضعة كلمات ترحيب بالالمانية: "اعلم جيدا ان اسلوب لعب بايرن ميونيخ هجومي وانا احب اللعب الهجومي وسنحاول ان نستخرج افضل ما نملكه".

ووقع المدرب الايطالي الفائز بلقب دوري ابطال اوروبا مرتين مع ميلان واخرى مع ريال مدريد الاسباني، عقدا مع النادي البافاري لمدة ثلاثة اعوام من اجل خلافة غوارديولا الذي قرر البحث عن مغامرة جديدة مع مانشستر سيتي.

وبتعاقده مع بايرن، سيتعرف انشيلوتي على خامس بطولة محلية كبرى بعد ان مر بايطاليا مع يوفنتوس وميلان وانكلترا مع تشلسي وفرنسا مع باريس سان جرمان واسبانيا مع ريال مدريد الذي اقاله من منصبه في مايو 2015 اي بعد عام على قيادته الى لقبه العاشر في دوري ابطال اوروبا.

واعرب انشيلوتي عن سعادته بتواجده في بايرن "لاني في احد اكبر الاندية في العالم"، مؤكدا في الوقت ذاته بانه ليس "ساحرا" ولن يقود بطل المانيا الى لقب دوري ابطال اوروبا بهذه السهولة "لكن الهدف الاساسي هو الفوز" باللقب.

صحيح ان تجربة غوارديولا مع بايرن كانت ناجحة بعدما قاده الى 7 القاب في 3 اعوام بينها ثنائية الدوري والكأس عامي 2014 و2016، لكنه لم ينجح في قيادة النادي البافاري لابعد من الدور نصف النهائي في المسابقة القارية الام.

وسيحاول انشيلوتي الذي توج بلقب المسابقة القارية ثلاث مرات مقابل مرتين لسلفه غوارديولا، ان يضيف لقبا رابعا الى سجله وقد عزز لهذه الغاية صفوف الفريق بلاعبين هامين هما قلب دفاع دورتموند والمنتخب الالماني ماتس هوملز. ولاعب وسط بنفيكا الشاب ريناتو سانشيز، المتوج بكأس اوروبا الاحد في باريس والذي سيكلف بطل المانيا حوالي 80 مليون يورو اذا ما اضيفت المكافآت الى قيمة الصفقة البالغة 35 مليون بحسب وسائل الاعلام الالمانية.

وقد اكد رئيس بايرن كارل هاينتس رومينيغيه الاثنين بان "باب الانتقالات لم يقفل" وقد يتعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف لكنه هناك توجه ايضا للتخلي عن المهاجم الدولي ماريو غوتسه المرشح انتقاله الى توتنهام الانكليزي او فريقه السابق بوروسيا دورتموند الذي حصل من غريمه البافاري على خدمات لاعب الوسط الشاب سيباستيان روده.

ويبدو انشيلوتي سعيدا حتى الان بتجربته الالمانية التي يبدأها بمباراة ودية ضد غوارديولا وفريقه الجديد مانشستر سيتي في 20 الشهر الحالي، وهو اكد "اني احب كثيرا هذه المدينة. انها تجربة جديدة بالنسبة لي. اعتقد بان الوضع سهل علي لانها (ميونيخ) مشابهة لايطاليا".

ويبدأ بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي الذي احرزه انشيلوتي في ايطاليا (2004 مع ميلان) وانكلترا (2010 مع تشلسي) وفي فرنسا (2013 مع سان جرمان)، في 26 اغسطس ضد فيردر بريمن على ملعبه.

