إيدر يقود البرتغال إلى أول ألقابها الأوروبية

توجت البرتغال بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بعد أن سجل البديل إيدر في الوقت الإضافي لتفوز 1-صفر على فرنسا في النهائي اليوم الأحد محرزة أول ألقابها في بطولة كبرى رغم خروج قائدها كريستيانو رونالدو مبكرا بسبب الإصابة.



واستلم إيدر الكرة في منتصف الملعب ولم يستطع مدافع فرنسا الذي يراقبه استخلاص الكرة منه ليسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس هوجو لوريس قبل 11 دقيقة على نهاية الشوط الإضافي الثاني ليفاجئ الجماهير صاحبة الأرض في استاد دي فرانس بعد أن سيطر صاحب الأرض على مجريات اللعب.



وتعرض رونالدو هداف البرتغال عبر العصور لعرقلة قوية من ديميتري باييه في الدقيقة الثامنة لكنه واصل اللعب قبل أن يخرج في الدقيقة 25 ويدخل ريكاردو كواريسما بديلا له.



وكادت فرنسا أن تخطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدة اندريه-بيير جينياك اصطدمت بالقائم بينما سدد رفائيل جيريرو مدافع البرتغال ركلة حرة ارتدت من العارضة في الوقت الإضافي.