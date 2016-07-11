المتحدث الرسمي: رحيل ميسي عن برشلونة.. أمر عادي

اعتبر جوزيف فايفز المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني أن رحيل ميسي عن صفوف الفريق يعتبر أمراً عادياً، وذلك رداً على الأخبار الرائجة صباح الإثنين حول عزم البرغوث الأرجنتيني ترك برشلونة بعد نهاية عقده الحالي.

وقال فايفز: نحن هادئون جداً، لم يقل ميسي ولا أي شخص من طرفه لنا بأن اللاعب غير مرتاح في برشلونة. أعتقد بأن الامر عادي، بعد كل ما حدث لأن ميسي وعائلته يشعرون بالألم جراء طريقة تعامل المحاكم الإسبانية معهم فيما يتعلق بقضية الضرائب.

وكانت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية قد أوردت خبراً عاجلاً صباح الإثنين حول رغبة ميسي الرحيل عن برشلونة بسبب طريقة تعامل الإدارة مع قضية اتهامه بالضرائب مقارنة بزميله نيمار الذي عيّنت له فريق قانوني، بينما اكتفت بإنشاء وسم على "تويتر" لدعم أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

