إيدر: رونالدو منحني القوة.. وتوقع تسجيلي

توقع كريستيانو رونالدو أن يحرز ايدر بطل فوز البرتغال ببطولة اوروبا لكرة القدم 2016 الهدف الحاسم في الانتصار 1-صفر على فرنسا بعد وقت إضافي وشجعه من أجل حسم نهائي أمس الأحد.



ودخل ايدر الملعب في الدقيقة 79 ورغم مشاركته في 13 دقيقة فقط بالبطولة فإنه سجل هدف الفوز بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 109.



ولم تكن البرتغال مرشحة للفوز بالنهائي ومنيت بانتكاسة مبكرة عندما أصيب لاعبها الأبرز وقائدها رونالدو في الدقيقة 25.



وقال ايدر الذي يلعب في ليل الفرنسي إن كلمات قائده ألهمته من أجل هذه المساهمة الحاسمة.



وقال المهاجم لصحيفة أو جوجو "أخبرني (رونالدو) أنني سأسجل هدف الفوز من أجل الفريق. منحني القوة.. هذه الطاقة كانت مهمة للغاية".



وأضاف: "هذا هدف سعيت لاحرازه من أول دقيقة في البطولة. إنه أمر رائع من أجل كل العمل الذي قمنا به.. ولكل البرتغاليين. إنه نصر مستحق ويجب أن نتلقى جميعا التهنئة".



وأتيحت لفرنسا الفرص الأخطر في الوقت الأصلي لكنها لم تنجح في الاستفادة من تفوقها رغم خروج رونالدو.



وأشرك فرناندو سانتوس مدرب البرتغال ايدر بدلا من ريناتو سانشيز وافتتح التسجيل في الوقت الإضافي بعدما شق طريقه متجاوزا المدافع لوران كوسيلني قبل أن يطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس هوجو لوريس.



وكتب ناديه ليل في حسابه على تويتر: "خيبة الأمل هائلة. لكن هناك بعض الفخر بوسعنا الاعتماد عليه بوجود مثل هذا المهاجم في صفوفنا".



ومنح هدف ايدر البرتغال لقبها الكبير الأول ووضع حدا لعشر هزائم متتالية أمام فرنسا منذ عام 1975.