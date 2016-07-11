بايرن يمنع البرازيل من إشراك كوستا في الأولمبياد

لن يتمكن لاعب الوسط المهاجم دوغلاس كوستا من المشاركة مع منتخب البرازيل في مسابقة كرة القدم ضمن اولمبياد ريو الشهر المقبل بسبب اصابة في الفخذ حسب ما اعلن ناديه بايرن ميونيخ الالماني يوم الاثنين.



وجاء في بيان للنادي البافاري "لن يشارك دوغلاس كوستا في دورة الالعاب الاولمبية بريو دي جانيرو"، مضيفا "لم يشف تماما من اصابة في فخذه الايسر".



وتابع البيان "ان نادي بايرن ميونيخ ابلغ الاتحاد البرازيلي انه لا يمكنه اشراك كوستا".



ونقل عن رئيس نادي بايرن كارل هاينتس رومينيغه قوله "كنا سعداء برؤية دوغلاس يشارك في الالعاب الاولمبية في بلده ولكن صحة اللاعب قبل كل شيىء".



وكان دوغلاس كوستا احد اللاعبين الثلاثة في تشكيلة المنتخب البرازيلي الى اولمبياد ريو فوق حاجز ال23 عاما، الى جانب نيمار مهاجم برشلونة بطل اسبانيا وفرناندو براس حارس بالميراس.



وتسعى البرازيل الى ذهبية كرة القدم في الالعاب الاولمبية للمرة الاولى في تاريخها، بعد ان خسرت النهائي ثلاث مرات اعوام 1984 و1988 و2012، كما نالت البرونزية مرتين في 1996 و2008.

ووقعت البرازيل في دور المجموعات مع جنوب افريقيا والعراق والدنمارك.

