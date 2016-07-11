سانتوس يكيل المديح لقدرات رونالدو التحفيزية

كال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال المديح لقدرات كريستيانو رونالدو التحفيزية وقال إن الانتقادات الموجهة إلى بيبي لا مبرر لها بعد فوزه فريقه بلقب بطولة اوروبا لكرة القدم أمس الأحد.

وبدأ سانتوس مؤتمره الصحفي بقراءة كلمة وجهها إلى لاعبيه وأنهاها قائلا "نحن بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات".

ولم يخسر سانتوس - الذي عين بعد خسارة البرتغال مباراتها الأولى في التصفيات على أرضها ضد البانيا - في 14 مباراة رسمية قاد فيها بلاده.

وتغلبت البرتغال 1-صفر على فرنسا أمس الأحد بعد وقت إضافي رغم فقدان لاعبها الأبرز كريستيانو رونالدو بعد 25 دقيقة عقب تدخل قوي من ديميتري باييه.

وأبلغ سانتوس الصحفيين: "قائدنا قام بجهد رائع خلال هذه البطولة.. وجهت له انتقادات في مرات عديدة لكنه أظهر روحا جماعية رائعة".

وأضاف: "حاول مرتين القيام بكل شيء ممكن حتى يعود للمباراة لكن ذلك لم يكن ممكنا".

"وجوده في غرفة الملابس كان مهما حقا بفضل الطريقة التي ساندني بها وقال إنه يومنا... كان يؤمن مثلي بأنه يومنا."



وأكد سانتوس أن التدخل على رونالدو كان "غريبا" واشتكى أن الحكم لم يحتسب حتى ركلة حرة.



وقال مدرب اليونان السابق البالغ عمره 61 عاما إنه كان يؤمن منذ البداية بأن البرتغال بوسعها الفوز بالبطولة حتى رغم اعترافه بامتلاك فرق أخرى مواهب أكبر.



ومضى قائلا: "قلت للاعبين دائما إننا نمتلك مواهب رائعة لكننا بحاجة للقتال بشكل أكبر من منافسينا.. وأن نركض أكثر منهم ونركز أكثر منهم. لدينا مجموعة رائعة.



"آمنوا دائما بما كنت أقوله لهم.. وهو أننا نستطيع الفوز بهذا اللقب. في بعض الأحيان لا يؤمن البرتغاليون بأنفسهم ورأيت ذلك كثيرا لكن البرتغال والبرتغاليين هم الأفضل في العالم".



وكان قلب الدفاع بيبي - الذي وضع في مرتبة الأوغاد بعد عدة وقائع سيئة خلال مسيرته - رائعا طيلة البطولة.



وقال سانتوس: "بيبي لاعب يمتلك حماسا رهيبا.. يبذل كل شيء خلال مباراة".



وأضاف: "ما يقال عنه ليس صحيحا.. أعتقد أنه حصل على سمعة سيواجه صعوبات في التخلص منها لكنه لحسن الحظ من أبطال اوروبا الان".