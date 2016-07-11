محكمة "كاس" تؤكد غياب شارابوفا عن الأولمبياد

ستغيب لاعبة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا الموقوفة لمدة عامين بسبب تناولها مواد محظورة، عن اولمبياد ري دي جانيرو بعد ان اعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الاثنين تأجيل البت في قضيتها الى سبتمبر.



وكان من المفترض ان تعطي محكمة التحكيم الرياضي قبل 18 يوليو الحالي قرارها بخصوص ايقاف شارابوفا بسبب تناولها مادة الملدونيوم التي حظرت منذ مطلع العام الحالي.



واعلنت الروسية الحسناء بنفسها في 8 يونيو انها اوقفت من قبل الاتحاد الدولي للعبة بعد ان ضبطت خلال مشاركتها في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.



وكانت شارابوفا (29 عاما) تأمل بالغاء او تخفيض عقوبة الايقاف التي بدأت فعليا في 26 يناير، بما يمكنها من المشاركة في الالعاب الاولمبية المقررة من 5 الى 21 اغسطس خصوصا بعد ان تم اختيارها ضمن المنتخب الروسي.



وقالت المحكمة في بيان "بناء على طلب الاطراف المعنية التي ترغب بالاستفادة من زيادة في الوقت لاحضار العناصر التي تجيب على مختلف التساؤلات، وافقت هذه الاطراف على عدم الاستعجال. لذلك فان القرار سيصدر في 19 سبتمبر".



والملدونيوم هو عقار طبي يقي من حصول احتشاءات قلبية يصنع في لاتفيا ولا تعترف به الولايات المتحدة، وهو يستخدم ايضا لعلاج مشكلات عدم انتظام ضربات القلب ونقص المغنيزيوم وحالات مرض السكري الاسري.

