يوفنتوس يرفض عرضاً خيالياً ويحتفظ بنجمه بوغبا

رفض يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الخمسة الأخيرة عرضا خياليا من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان مستعدا لدفع 132 مليون يورو من أجل استعادة خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الاثنين.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة بان يونايتد الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه بدلا من الهولندي لويس فإن غال، يسعى جاهدا لاستعادة بوغبا الذي رحل عن "الشياطين الحمر" عام 2012 بعدما رفض توقيع عقد جديد لان مدرب الفريق حينها الاسكتلندي اليكس فيرغوسون لم يمنحه الفرصة الكافية لاثبات نفسه.

ووقع بوغبا مع يوفنتوس في تموز/يوليو 2012 عقدا لاربعة اعوام وقد نجح في تورينو بتطوير مستواه حتى وصل الى ان يكون احد افضل اللاعبين في العالم، ما دفع يونايتد الى السعي للحصول عليه مجددا، كما اشارت التقارير الى ان ريال مدريد الاسباني يريده ايضا واللاعب يفضل الانتقال بدوره الى النادي الملكي عوضا عن الدفاع مجددا عن الوان يونايتد.

وبعدما اعتقد أن الصفقة وصلت الى نهايتها السعيدة مع يونايتد بعدما عرض الأخير مبلغ 100 مليون يورو اضافة الى 23 مليون يورو كمكافآت وراتب سنوي يبلغ 15 مليونا، ما سيجعل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما الأعلى دخلا في الدوري الانجليزي، خرج مدير أعماله مينو رايولا بتصريح المح فيه الى أن موكله قد يبقى في نهاية المطاف مع يوفنتوس.

وقال رايولا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية: "هناك الكثير من الحديث عن مستقبل بول لكنه قد لا يترك يوفنتوس. انه ليس مستعجلا للرحيل، ويوفنتوس لا يريده ان يرحل. يريدون تجديد عقده... نحن سعداء جدا في يوفنتوس وهم فريق يحتفظ بلاعبيه النجوم".

ومن جهتها، اكدت "غازيتا ديلو سبورت" ان يوفنتوس رفض العرض الخيالي المقدم من يونايتد الذي كان يسعى للتوقيع مع بوغبا لخمسة اعوام، وبان هناك توجها لاستمراره مع بطل ايطاليا.