تشيلسي يمدد عقد أفضل لاعبيه في الموسم الماضي

قرر تشلسي الانجليزي تمديد عقد لاعب وسطه الدولي البرازيلي ويليان لاربعة اعوام اضافية بحسب ما اعلن النادي اللندني يوم الثلاثاء.



واعرب ويليان (27 عاما) الذي انضم الى تشلسي قبل 3 اعوام من انجي ماخاتشكالا الروسي مقابل 32 مليون جنيه استرليني، عن سعادته بمواصلة المشوار مع النادي اللندني، قائلا: "انا سعيد جدا لتوقيع عقد جديد مع تشلسي. مواصلة اللعب مع هذا الفريق يعتبر حلما، وخلال الاعوام الاربعة المقبلة سأحاول مساعدته على ىالفوز بالمزيد من الالقاب".



وارتبط اسم ويليان مؤخرا بانتقال محتمل الى مانشستر يونايتد للعب تحت اشراف مدربه السابق في تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن اللاعب قرر مواصلة المشوار مع فريقه الحالي بقيادة مدرب جديد بشخص الايطالي انطوني كونتي.



واضاف ويليان لموقع تشلسي: "كانت اوقات رائعة بالنسبة لي منذ انضمامي الى النادي قبل 3 اعوام. فزت بالالقاب وتم اختياري الموسم الماضي افضل لاعب في تشلسي. امل ان اواصل اللعب بهذا المستوى خلال المواسم المقبلة وان احقق المزيد من النجاح".