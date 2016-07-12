ويست هام يحدد قيمة باييت بـ58 مليون يورو

ساهم الاداء الجيد للاعب الوسط الهجومي الفرنسي ديميتري باييت خلال كأس اوروبا 2016 لكرة القدم برفع سعره الى 58 مليون يورو على الاقل، بحسب ما اعلن الاثنين رئيس ناديه وست هام الانكليزي لشبكة "بي بي سي" البريطانية.



وقال رئيس النادي ديفيد غولد: "لن نستمع الى عروض اقل من 50 مليون جنيه استرليني (58 مليون يورو)".



وتابع: "يحتاج النادي للاحتفاظ بافضل لاعبيه. هو مفصل الفريق، افضل لاعب، الفريق مبني حوله. اللاعب ليس للبيع".



وبعد مسيرة عادية، تفجرت موهبة باييت (29 عاما) الموسم الماضي مع وست هام، اذ سجل 9 اهداف في 30 مباراة.



وخلال كأس اوروبا، كان ابرز لاعب في منتخب فرنسا خلال الدور الاول وسجل هدفا رائعا في مرمى رومانيا ، بيد ان مستواه تراجع في نصف النهائي امام المانيا ثم النهائي امام البرتغال، عندما خسرت فرنسا في الوقت الاضافي وتسبب باييت باصابة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو.