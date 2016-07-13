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البرازيليون يستعينون بعارضة أزياء لافتتاح الأولمبياد

المصدر: ريو دي جانيرو - فرانس برس
جيزيل وبويول قبل انطلاق نهائي كأس العالم 2014
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ستشارك عارضة الأزياء السابقة البرازيلية جيزيل بوندشين في تقديم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل في ريو دي جانيرو.

وستدخل بوندشين التي اعتزلت عرض الأزياء العام الماضي عبر "بوابة مستقبلية التصاميم" في مدرج ملعب ماراكانا خلال الحفل المزمعة اقامته في الخامس من أغسطس تزامنا مع انطلاق أول دورة ألعاب أولمبية تنظم في أميركا الجنوبية، على ما كشفت صحيفة "إكسترا" التي أشارت إلى أن الحفل سيتمحور حول "التصاميم المستقبلية".

وقد شاركت جيزيل بوندشين (35 عاما) التي كانت في ما مضى عارضة الأزياء الأعلى أجرا في العالم في حفل توزيع الجوائز في ختام مونديال 2014 في مدرج ماراكانا بعد المباراة النهائية بين ألمانيا والأرجنتين.

وكشفت "إكسترا" أن حفل الافتتاح سيتضمن أيضا عروضا لكل من مغنية السامبا المخضرمة إلسا سوريس (79 عاما) أرملة لاعب كرة القدم غارينشا، وكايتانو فيلوسو وجيلبرتو جيل، فضلا عن مغنية الفانك أنيتا.

كما سيتخلل الحفل رقصات استعراضية لأكبر 12 مدرسة سامبا.

كلمات دالّة

#جيزيل بونديشن, #أولمبياد ريو 2016

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