الفرنسي دينيي يعزز دفاعات برشلونة

تعاقد برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم مع الظهير الفرنسي الدولي لوكاس دينيي لخمس سنوات من باريس سان جرمان، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني الاربعاء.



وامضى اللاعب البالغ 22 عاما الموسم الماضي معارا الى روما الايطالي وقدم اداء جيدا، علما بانه انتقل الى سان جرمان عام 2013 قادما من ليل.



واضاف برشلونة ان قيمة الصفقة بلغت 5ر16 مليون يورو مع احتمال اضافة 4 ملايين يورو كحوافز.



ودينيي ثاني فرنسي ينضم الى برشلونة هذا الصيف بعد قلب الدفاع الشاب صامويل اومتيتي من ليون.