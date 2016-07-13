سندرلاند يسمح للاتحاد الإنجليزي بمفاوضة ألاردايس

قال سندرلاند المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأربعاء إنه أعطى الإذن لاتحاد كرة القدم من أجل التحدث مع مدربه سام ألاردايس حول وظيفة مدرب منتخب انجلترا الشاغرة.



وألاردايس (61 عاما) من المرشحين بقوة لخلافة روي هودجسون الذي استقال الشهر الماضي عقب الخروج المذل للمنتخب الانجليزي من بطولة اوروبا على يد ايسلندا.



وقال سندرلاند إن التكهنات الحالية بشأن مستقبل ألاردايس - الذي أجرت معه لجنة ثلاثية من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مقابلة بالفعل طبقا لوسائل اعلام بريطانية - تضر النادي بشدة.



وأضاف النادي - الذي نجا بصعوبة من الهبوط الموسم الماضي - في بيان "سام مهم جدا لخططنا. نحن حريصون على الحصول على بعض الاستقرار داخل وخارج الملعب بعد موسم في غاية الصعوبة.. ونرغب في استمراره مدربا لنادينا."



وقال سندرلاند إنه سمح للاتحاد الانجليزي بالاتصال بألاردايس بناء على طلب المدرب لكنه يرغب في وضع نهاية سريعة للأمر.



وتابع النادي "نحث الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على احترام الارتباك الذي يسببه هذا الأمر وأن يصل لحل سريع لهذه المسألة."



وأشارت وسائل اعلام محلية إلى أن ايدي هاو مدرب بورنموث وجلين هودل مدرب انجلترا السابق وارسين فينجر مدرب ارسنال ويورجن كلينسمان مدرب الولايات المتحدة ضمن المرشحين أيضا لقيادة المنتخب الانجليزي.



