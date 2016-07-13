كلوب: بالوتيلي سيسعد كثيرين بعيداً عن ليفربول

يتجه ليفربول إلى التخلي عن مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي أمضى العام الماضي معارا إلى ميلان الإيطالي.

وقال الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول "من الواضح انه يجب ايجاد حل. هناك اندية عدة ستكون سعيدة بالحصول على ماريو بالوتيلي".

وتابع "في هذه المرحلة من مسيرته، لا يجب ان يتنافس مع اربعة او خمسة لاعبين للحصول على مركزه".

وانضم بالوتيلي الى ليفربول في 2014، وسجل له اربعة اهداف فقط، فأعاره الى ميلان في الموسم الماضي حيث اكتفى ايضا بتسجيل ثلاثة اهداف في 23 مباراة خاضها في صفوف الفريق الايطالي.

وكان مدرب منتخب ايطاليا في كأس اوروبا انطونيو كونتي استبعد بالوتيلي (25 عاما) عن التشكيلة التي شاركت في البطولة القارية بسبب تراجع مستواه.