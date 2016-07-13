مورينيو: الصين ستحسن العلاقات بين لاعبي مانشستر يونايتد

قال جوزيه مورينيو إن جولة مانشستر يونايتد في الصين هذا الشهر حيث سيواجه مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند استعدادا للموسم الجديد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ستعطي اللاعبين الفرصة لتشكيل علاقات وثيقة.

وستكون أول مباراة ليونايتد بقيادة مورينيو ضد دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم في كأس الأبطال الدولية في شنغهاي يوم 22 يوليو.

وسيجدد المدرب البرتغالي (53 عاما) التنافس مع غريمه القديم بيب غوارديولا - الذي حل محل مانويل بليجريني - يوم 25 يوليو.

وقال مورينيو "أتمنى مشاهدة مجموعة مترابطة تعرف بعضها البعض بشكل أكبر. الأمر مهم من وجهة نظر كرة القدم وأيضا من وجهة نظر إنسانية".

وسيلتقي يونايتد مع ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز في مباراة درع المجتمع السنوية باستاد ويمبلي في السابع من أغسطس. ويبدأ يونايتد بطل انجلترا 20 مرة مشواره في الدوري خارج أرضه أمام بورنموث في 14 أغسطس.