تيم كاهيل يترك الصين ويعود إلى بلاده

ذكرت تقارير إعلامية استرالية اليوم الخميس ان المهاجم تيم كاهيل وافق على الانضمام إلى ملبورن سيتي منهيا فترة ارتباطه بنادي هانغتشو جرينتاون الذي ينافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.



وقال ديفيد جالوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسترالي لكرة القدم ان المفاوضات تجري مع المهاجم السابق لايفرتون الانجليزي الذي يحتمل ان يشارك كلاعب ضيف مع ملبورن.



ونقل موقع رابطة الدوري الاسترالي لكرة القدم عن جالوب قوله اليوم "كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي أننا نخوض محادثات ايجابية مع تيم."



وأضاف "التقيت مع مدير أعماله أمس وتحدثت لتيم الليلة الماضية. ليس من الملائم القول أكثر من ان محادثات ايجابية تجري حاليا."



وتابع "وقد قلت من قبل اننا نحب ان يلعب تيم في الدوري الاسترالي واعتقد ان هذا هو الوقت الأنسب بالنسبة له على مدار مسيرته."



وقال جريج اوروركي المعين حديثا رئيسا لرابطة الدوري الاسترالي ان عودة اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لبلاده ستساعد على ازدهار الرياضة في البلاد.



وأضاف "إذا ما استطعت إعادة تيم كاهيل الى نفس المستوى الذي شارك به في كأس العالم فان بوسعه ان يحدث الفارق في التسويق للدوري."



وأشارت تقارير إلى ان كاهيل - الذي انضم لهانغتشو في فبراير الماضي - تلقى عرضا من الفريق لتجديد عقده حتى 2018 إلا انه رفض العرض.

