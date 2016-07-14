سان جيرمان يعين كلويفرت مديراً لكرة القدم

اعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في المواسم الاربعة الاخيرة، يوم الخميس تسمية المهاجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت مديرا لكرة القدم.



وجاء في بيان للنادي "سيلعب باتريك كلويفرت دورا نشطا في التطوير الوطني والدولي للنادي، وسيتولى تحديد الاستراتيجية الرياضية على المدى الطويل".



وقبل تعيين كلويفرت، لاعب برشلونة الاسباني وميلان الايطالي واياكس امستردام الهولندي السابق، تولى البرازيلي ليوناردو هذا المنصب حتى يوليو 2013.

