فناربخشه يعلن ضم سكرتل من ليفربول

أعلن فناربخشه الخميس ان مارتن سكرتل مدافع منتخب سلوفاكيا اكمل اجراءات انضمامه للنادي المنتمي لدوري الدرجة الاولى التركي لكرة القدم قادماً من ليفربول الانجليزي.



وكان سكرتل الذي اجتاز بنجاح الفحص الطبي مع فناربخشه يوم الاربعاء انضم الى ليفربول قادما من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي في يناير 2008 وخاض أكثر من 300 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز.



ولم يكشف الطرفان عن مدة التعاقد أو تفاصيله المالية لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت ان صفقة انضمام اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بلغت 5.5 مليون جنيه استرليني (7.31 مليون دولار).



ورغم تعرضه لاصابات في عضلات الفخذ الخلفية ومشكلات في الأوتار منذ ديسمبر الماضي خاض سكرتل 27 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي وساعد الفريق على احتلال المركز الثامن في الدوري الممتاز وخسر في نهائي الدوري الأوروبي أمام اشبيلية.



وكان سكرتل ضمن تشكيلة سلوفاكيا في بطولة اوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا وودعها منتخب بلاده من دور الستة عشر بخسارته أمام ألمانيا.



وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول انه سيبحث مع جو ألين مستقبل اللاعب الويلزي مع النادي عقب عروضه الرائعة في بطولة اوروبا مع منتخب بلاده حيث وصلوا الى الدور قبل النهائي.



وقال كلوب بعد انتصار فريقه وديا بخمسة أهداف دون رد على فليتوود تاون المغمور امس الاربعاء "سنجد حلا لكن الامر لم ينته بعد. بالطبع جو ألين لاعب رائع ولا يخالجنا أدنى شك في ذلك."



وتابع "قدم عروضا جيدة في بطولة اوروبا مثل جميع افراد الفريق الويلزي. يتعين علينا الوصول الى حل واتخاذ قرارات. سنتحدث مع اللاعب."



وسيستهل ليفربول مشواره في الدوري الممتاز في الموسم الجديد في 14 اغسطس بمواجهة خارج الارض مع أرسنال وصيف ليستر سيتي بطل الموسم الماضي.



