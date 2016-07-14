كونتي: تيري سيبقى قائداً لتشيلسي في الموسم المقبل

قال المدرب انطونيو كونتي في أول مؤتمر صحافي له منذ انضمامه إلى تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن المدافع المخضرم جون تيري سيظل قائدا للفريق الموسم المقبل.

ووقع تيري (35 عاما) عقدا جديدا في مايو الماضي لمدة موسم واحد للبقاء في تشيلسي لينهي تكهنات توقعت رحيله عن النادي بعد مشاركته في أكثر من 700 مباراة وما زال يحظى بحب الجماهير.

وقال المدرب الإيطالي "جون تيري قائد الفريق. فهو لاعب رائع ويملك شخصية وحضورا كبيرين ويعرف النادي جيدا ونتخذ جميع القرارات سويا مع النادي وأنا سعيد ببقائه."

وتولى كونتي - الذي قاد يوفنتوس لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري الإيطالي بين 2012 و2014 قبل تدريب منتخب بلاده - مسؤولية تشيلسي خلفا للمدرب المؤقت غوس هيدينك.

وقال المدرب المعروف بحماسه الشديد وتحفيز لاعبيه من خارج الخطوط إن الفريق بحاجة لاستعادة طريقته في العمل للعودة للانتصارات بعد فشله في التأهل إلى بطولتي أوروبا.

وأضاف كونتي "كل مدرب يملك فكره الخاص في كرة القدم وأريد نقل أفكاري للاعبين. لدي شغف كبير تجاه اللعبة وللفريق ولعملي. من المهم أن تملك لاعبين قادرين على القتال وتقديم الأداء الجميل ونقل شغفنا باللعبة للجماهير".

واحتل تشيلسي بطل موسم 2014-2015 المركز العاشر الموسم الماضي وانفصل عن مدربه السابق جوزيه مورينيو منتصف الموسم.

وتابع كونتي "الموسم الماضي كان سيئا. يجب أن نقاتل على اللقب فنحن ننتمي إلى دوري الأبطال ويجب أن نبقى كذلك. الدوري الممتاز صعب للغاية فهناك ستة أو سبعة أندية يمكنها الفوز باللقب. وهذا الأمر يحمسني كثيرا".

وكونتي خامس إيطالي يتولى تدريب تشيلسي بعد جيانلوكا فيالي وكلاوديو رانييري وكارلو أنشيلوتي وروبرتو دي ماتيو.

وسيبدأ مهمته مع الفريق بالدوري بمواجهة وست هام يونايتد في قمة العاصمة لندن في منتصف اغسطس.