يوفنتوس يعلن اتفاقه مع مهدي بنعطية

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس ان مهدي بنعطية مدافع المغرب وصل إلى تورينو للخضوع للفحص الطبي في ظل سعيه لإكمال صفقة انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.



وأضاف النادي الايطالي في بيان اليوم "بعد وصوله إلى تورينو صباح الخميس...توجه مهدي بنعطية مباشرة إلى المركز الطبي للنادي حيث سيخضع للفحوص الطبية المعتادة قبل انتقاله المفترض ليوفنتوس."



وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما - والذي لعب لاودينيزي وروما في دوري الدرجة الأولى الايطالي قبل ان ينضم لبايرن في 2014 - 23 مباراة مع النادي الألماني الموسم الماضي.

