فالنسيا يقدم ناني في معقل "الخفافيش"

قدم فالنسيا لاعبه البرتغالي لويس ناني رسمياً في مقر النادي ظهر الخميس بعدما أكمل إجراءات انتقاله إلى الفريق الإسباني قادماً من فناربخشه التركي لقاء 7 ملايين جنيه إسترليني.

وسيرتدي ناني لاعب مانشستر يونايتد السابق قميص الفريق المعروف بلقب "الخفافيش" لمدة 3 مواسم مقبلة.

واستطاع ناني اكتشاف نفسه من جديد في بطولة كأس أوروبا 2016 التي حققتها بلاده، بعدما بدا أن مسيرته الرياضة تتهاوى عقب تخلي مانشستر يونايتد عنه في المرة الأولى إلى سبورتنيغ لشبونة، النادي الذي أخرج ناني، بنظام الإعارة، قبل أن يبيع عقده على فناربخشه.