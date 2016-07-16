تشيلسي يعلن تعاقده مع الفرنسي كانتي

أعلن تشلسي الانجليزي، اليوم السبت، تعاقده مع نغولو كانتي، لاعب الوسط المدافع في منتخب فرنسا وليستر سيتي بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي لمدة خمس سنوات.

وقال كانتي (25 عاما) لموقع تشلسي على شبكة الإنترنت "انا سعيد بالتوقيع لاحد اكبر الاندية في اوروبا. إنه حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي". وقدم كانتي مستويات جيدة في المباريات التي شارك فيها مع منتخب بلاده في كأس اوروبا.

وخسرت فرنسا نهائي كأس اوروبا على ارضها في العاشر من الشهر الجاري امام البرتغال صفر-1 بعد التمديد.

وتابع النجم الفرنسي "ان فرصة العمل مع انطونيو كونتي، المدرب اللامع، ومع بعض افضل اللاعبين في العالم هو ببساطة امر لا يمكن رفضه".

وتولى الايطالي انطونيو كونتي تدريب تشلسي بعد انتهاء كأس اوروبا.

وسبق لتشلسي الساعي للعودة الى المنافسة على الالقاب بعد موسم مخيب حل فيه عاشرا في الدوري الممتاز ان ضم المهاجم الدولي البلجيكي الشاب ميتشي باتشواي (22 عاما).

كما أعلن النادي اللندي الثلاثاء الماضي تمديد عقد لاعب الوسط الدولي البرازيلي ويليان لاربعة اعوام اضافية.