الإصابة تبعد الهولندي روبن من جديد

تعرض الهولندي اريين روبن لاصابة ستبعده عن ناديه بايرن ميونيخ الالماني لستة اسابيع حسب ما اورد العملاق البافاري الاحد.

وشارك روبن (32 عاما) العائد للتو عقب ابلاله من الاصابة، في اول مباراة مع بايرن منذ 5 مارس الماضي وكانت اعدادية لبطل الدوري الالماني في المواسم الاربعة الماضية امام ليبشتاد الذي يلعب في مصاف اندية الدرجة الخامسة الالمانية (فاز بايرن 4-3)، وافضت الى تعرضه لاصابة على مستوى عضلات الفخذ.

وذكر المدرب الجديد لبايرن الايطالي كارلو انشيلوتي أن روبن "شعر بالام في العضلات"، وسط استعدادات بايرن للدفاع عن لقبه بطلا للدوري الالماني لكرة القدم.

وتأكد غياب المخضرم الهولندي عن المباراة الاولى لبايرن في الدوري المحلي والمقررة في 26 اغسطس المقبل ضد فيردر بريمن، وعن موقعة بوروسيا دورتموند ضمن مسابقة الكاس السوبر الالمانية في 14 من الشهر عينه.

يذكر أن روبن غاب لفترة طويلة الموسم المنصرم بداعي اصابة مشابهة على مستوى العضلات، تعرض لها في مباراة دولية مع منتخب بلاده هولندا في شهر مارس المنصرم.

