نابولي يعلن انضمام الإيطالي جياكيريني إلى صفوفه

أعلن نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع لاعب الوسط الدولي ايمانويلي جاكيريني من سندرلاند الانكليزي لمدة ثلاث سنوات.

وكان جاكيريني (31 عاما) انتقل من يوفنتوس بطل إيطاليا الى سندرلاند عام 2013، لكنه عانى لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الإنكليزي الذي أعاره الى بولونيا في الموسم الماضي.

وشارك جاكيريني أساسيا في أربع مباريات من أصل خمس لإيطاليا في كأس أوروبا الأخيرة في فرنسا.

وخرجت إيطاليا من ربع نهائي البطولة الأوروبية بخسارتها أمام المانيا بركلات الترجيح، بعد إن كانت أطاحت بإسبانيا بطلة نسختي 2008 و2012 في ثمن النهائي.

وقال جاكيريني لموقع نابولي على شبكة الانترنت: "انا قادم الى ناد رائع وسعيد بارتداء قميصه"، مضيفا: "اتطلع بشغف لبدء مغامرتي مع نابولي، فاللعب معه سيكون رائعا".